В Ишиме стабилометрическую платформу и спецкостюмы приобретут на губернаторский грант

| Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте | Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте

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Инновационное отечественное оборудование: стабилометрическую платформу – для диагностики и тренировок, а также специальные костюмы-тренажеры "Реформа" – для восстановления двигательной функции приобретут в Ишимской "Федерации конного спорта". Их проект "Шагаем уверенно" по реабилитации людей с ограниченными возможностями от 5 до 35 лет получил максимальную грантовую поддержку губернатора Тюменской области в 1 млн 500 тыс. рублей.

Как рассказала президент федерации, автор проекта Евгения Пшеничникова, подобная программа "На лошадке в здоровую жизнь" уже была успешно реализован в конном клубе "Кентавр" в 2020 году на средства президентского гранта.

"Плотно работая с особенными детьми, мы поняли, что в Ишиме недостаточно специального оборудования для лечения и реабилитации инвалидов, хотя в России много отличных технических новинок. Решили двигаться в этом направлении", - пояснила она.

Дальше определили целевую группу, в которую вошли не только дети с нарушением двигательной активности, но и взрослые, добавила Евгения Пшеничникова. Изучили рынок реабилитационного оборудования, промониторили отзывы.

Итогом стало написание проекта "Шагаем уверенно", в котором для лечения и реабилитации инвалидов будут использованы иппотерапия и другие практики. Они запустят процессы, а купленные на средства гранта современные тренажеры помогут их закрепить.

В проекте примут участие 40 детей и взрослых с ОВЗ, а также 40 членов их семей, педагоги, тренеры и психологи.

По словам Евгении Пшеничниковой, участники прошлого проекта сделали огромные шаги вперед. Шестилетняя Аня Мутолапова с детским церебральным параличом и задержкой психического развития научилась говорить. До занятий ее словарный запас состоял из одного слова. Сейчас девочка говорит предложениями, осознанно, стала давать обратную связь родителям, слышать и понимать их. Ведет себя вежливо и воспитанно.

Слава Костельный с аутизмом, который ни с кем не общался, жил в своем мире, а на коня согласился сесть только через три месяца после начала занятий, вышел из своей скорлупы, начал говорить с родителями, тренером.

Колясочник Илья Герасимов 13 лет с множественными тяжелыми нарушениями развития, в том числе ДЦП, от бесцельных хватательных движений руками перешел к осмысленным. Сейчас он сам может пить из бутылочки, играет с собакой и даже бросает ей палку в разных направлениях. Стал лучше сидеть.

Рома Голубев с тяжелой формой детского церебрального паралича стал спать по ночам, перестал кричать уже после первого занятия с животными.

Напомним, в Тюменской области 43 проекта получили гранты губернатора Тюменской области.

| Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте | Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте

Инна Кондрашкина