В Тюменской области 13 проектов в области культуры получили гранты губернатора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13 проектов по направлению "Поддержка проектов в области культуры и искусства" получили гранты губернатора Тюменской области по итогам конкурсного отбора. Напомним, 43 проекта региональных НКО выиграли конкурс, на реализацию инициатив будет направлено более 35 млн рублей. Из них 8 млн рублей выделено авторам программ сферы культуры.

По информации регионального департамента культуры, губернаторский грант получил Дом народных художественных промыслов и ремёсел на проведение областного фестиваля лоскутного шитья "Стёжки-дорожки - 2021". В число победителей вошел проект "Областной литературно-образовательный форум "Особое перо" регионального общества инвалидов.

Центр творчества "Максимум" реализует проект "II Региональный фестиваль-конкурс новой музыки #песнидлявсех". Киностудия детско-юношеского творчества "Позитив" - проект "Мультстудия".

Тюменская региональная общественная организация "Гильдия мастеров современных и народных ремесел" - "Современные форматы развития ремесел". Тюменское региональное отделение Союза дизайнеров России"- проект "Дизайнеры городу. Выставка-конкурс молодежных проектов в области дизайна".

Проект "Золотая соломка" реализует Центр реализации социокультурных программ и проектов "Град-столица". Второй международный творческий конкурс #НеМагия - Центр поддержки и развития общественного самоуправления "Живой город". Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества "Ребячьи Забавы" - Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения тюменской области "Мы вместе". Молодёжный театр "УЮТ" получит средства на III Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена".

Школа талантов получит грант на проект "Art Skills форум Премьера". АНКО допобразования "Престиж" на губернаторский грант реализует проект "Общественное креативное пространство "Под парусом надежды". Автономная некоммерческая организация по сохранению и популяризации культурного наследия западной Сибири "ЯромилЪ" - проект "Фольклор на улицах Сибири".

Напомним, всего на конкурс по направлению "Поддержка проектов в области культуры и искусства" было подано 35 заявок, из них 34 были допущены до оценки экспертов. Среди организаций-победителей есть некоммерческие организации из Тюмени, Тобольска, Ишима и Сладковского района.

Следует отметить, что среди победителей есть и опытные некоммерческие организации, которым уже более пяти лет и они активно участвуют и побеждают в региональных и федеральных конкурсах грантов, и совсем ещё молодые организации, которым меньше трех лет и они впервые участвуют в подобных конкурсах. Самый большой грант выиграла АНОК Центр творчества "Максимум" - 1 млн 413 тыс. 128 рублей, самый маленький - ТРО ООО "Союз дизайнеров России" - 297 тыс. 399 рублей.