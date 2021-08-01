Тюменский областной фестиваль "Стёжки-дорожки" пройдет при поддержке губернаторского гранта

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Авторы проекта Тюменского областного фестиваля "Стёжки-дорожки" – Дом ремесел – выиграли конкурс по предоставлению гранта губернатора. Они получат около 500 тыс. рублей на воплощение идеи в жизнь.

"Фестиваль лоскутного шитья "Стёжки-дорожки"-2021 проводится для сохранения и развития традиционных ремесел Тюменской области: лоскутного шитья и текстильной куклы, поддержки мастеров, популяризации среди населения семейных ремесленных традиций", - рассказала директор тюменского Дома ремесел Наталья Денисова.

Для участников фестиваля, который пройдёт 3-5 декабря, предусмотрены конкурс лоскутных работ и текстильной лоскутной куклы, выставка "Радость сердца моего", мастер-классы от ведущих мастеров России и Тюменской области, практикум по совместному созданию лоскутного одеяла, экскурсии по выставке конкурсных работ "Радость сердца моего".

"В конкурсе лоскутных работ примут участие изделия творческих коллективов и мастеров, независимо от их профессионального уровня и стажа, выполненные в любых вариантах и видах технического исполнения: классический, квилтинг, арт-квилт, восточный, текстильный коллаж, аппликация, ляпочиха, сочетание с вышивкой, кружевом или ткачеством и любые дизайнерские текстильные идеи и использование разных материалов", - уточнили организаторы проекта.

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: от 6 до 18 лет, взрослые 18 +.

"В этом году к участию в фестивале приглашают бабушек в возрасте 55+, имеющие одного или несколько внуков, которые смогут своими руками создать лоскутное одеяло или текстильную куклу для своих любимых. Тем самым, мероприятия фестиваля позволят приобщить к совместному творчеству представителей юного и старшего поколения, наладить внутрисемейный диалог между ними", - говорит Наталья Денисова.

В состав жюри фестиваля вошли ведущие мастера России и Тюменской области: народный мастер Ирина Хабышева из Пермь; мастер художественного лоскута Ирина Лаврова, Екатеринбург; тюменский мастер-лоскутница Марина Коба и мастер по традиционной текстильной кукле Ирина Тарасенко, Ишим.

Всего на сегодняшний день в Тюменской области действуют более 80 мастеров по лоскутному шитью и лоскутной текстильной кукле, которые продолжают традиции сибирского женского рукоделия.

Анжела Лебедева