Форум "Сохраняя память о войне" проведут в Тюмени на грант губернатора
Областной поисковый центр им. Артура Ольховского выиграл конкурс по предоставлению гранта губернатора Тюменской области на реализацию регионального форума патриотического воспитания "Сохраняя память о войне". Авторы проекта получат 945 тыс. рублей.
Форум пройдет в Тюмени в начале ноября. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета регионального отделения поискового движения России в Тюменской области Светлана Матвеюк, событие рассчитано на три дня. Ожидается, что на форум "Сохраняя память о войне" соберутся около 100 человек. Он объединит участников поискового движения, педагогов и историков. В программе события — выступление федеральных экспертов.
"Мы хотим вовлечь советников по воспитательной работе — это новые ставки, которые ввели в образовательных учреждениях. Одна из их основных миссий — воспитательная работа. Мы с патриотическим воспитанием, идеологией хорошо туда вписываемся", — поделилась Светлана Матвеюк.
Главной целью проекта является повышение уровня образованности руководителей и бойцов поисковых отрядов Тюменской области в сфере поискового движения, направленного на увековечение памяти павших защитников Отечества. Форум станет площадкой для обмена опытом, знаниями, мнениями.
Бюджет проекта включает расходы на аренду загородного центра с проживанием и питанием участников форума, изготовление полиграфической продукции.
Инна Пахомова