Форум "Сохраняя память о войне" проведут в Тюмени на грант губернатора

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского выиграл конкурс по предоставлению гранта губернатора Тюменской области на реализацию регионального форума патриотического воспитания "Сохраняя память о войне". Авторы проекта получат 945 тыс. рублей.

Форум пройдет в Тюмени в начале ноября. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета регионального отделения поискового движения России в Тюменской области Светлана Матвеюк, событие рассчитано на три дня. Ожидается, что на форум "Сохраняя память о войне" соберутся около 100 человек. Он объединит участников поискового движения, педагогов и историков. В программе события — выступление федеральных экспертов.

"Мы хотим вовлечь советников по воспитательной работе — это новые ставки, которые ввели в образовательных учреждениях. Одна из их основных миссий — воспитательная работа. Мы с патриотическим воспитанием, идеологией хорошо туда вписываемся", — поделилась Светлана Матвеюк.

Главной целью проекта является повышение уровня образованности руководителей и бойцов поисковых отрядов Тюменской области в сфере поискового движения, направленного на увековечение памяти павших защитников Отечества. Форум станет площадкой для обмена опытом, знаниями, мнениями.

Бюджет проекта включает расходы на аренду загородного центра с проживанием и питанием участников форума, изготовление полиграфической продукции.

Инна Пахомова