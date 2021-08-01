Голосовой робот Жанна обрабатывает более половины звонков в ТРИЦ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голосовой робот Жанна обрабатывает более 66 % звонков в контакт-центр ТРИЦ, сообщает пресс-служба АО "Межрегиональный ТранзитТелеком".

Жанна принимает показания счетчиков 24 часа в сутки семь дней в неделю, а также помогает формировать ежемесячные счета для абонентов,

"Мы уже несколько лет пытаемся перевести передачу показаний в цифровой формат, но для 20% пользователей телефонный звонок остается самым удобным способом, – рассказал заместитель генерального директора ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр" Алексей Кошелев. – Вместе с МТТ мы нашли возможность разгрузить сотрудников контакт-центра и автоматизировали этот процесс с помощью цифрового помощника. Робот работает круглосуточно, и мы заметили, что после его внедрения количество звонков в ночное время увеличилось".

"Тюменский расчетно-информационный центр", по словам начальника отдела управления проектами МТТ Ивана Артемьева, еще один успешный пример работы голосового робота в сфере ЖКХ.

"Мы видим, что все больше компаний из этой отрасли стали внедрять инновационные решения для улучшения клиентского сервиса и повышения эффективности работы сотрудников, - пояснил он. - Роботов используют для оповещения об авариях, ремонтных работах, приема заявок на вызов электриков, сантехников, подтверждения времени прихода специалиста. Вариантов сценариев очень много, ведь голосовые роботы могут автоматизировать любую рутинную операцию".