В Тюмени победители автоквеста "Тетрис" получат сертификаты на посещение термального источника

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобильный семейный квест "Тетрис" пройдет в Тюмени 21 августа. Участникам предстоит решать различные задания по маршруту на машинах.

Принять участие в квесте могут молодые семьи и молодежные команды. В командах должно быть до пяти человек. При движении по улицам города конкурсанты должны соблюдать правила ПДД.

"Хотим сплотить семьи, чтобы они поучаствовали вместе. Возрастных ограничений нет. Будет масса классных конкурсов, которые я не могу раскрыть. Участники узнают о них в процессе квеста. Все активности направлены на взаимодействие внутри семьи. У нас большой список партнеров", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор квеста, ведущий специалист по работе с молодежью центра внеучебной работы "Дзержинец" Татьяна Обухова.

Победители, занявшие первое место, получают сертификат на посещение термального источника "ЛетоЛето". Обладатели второго места посетят с полуторачасовой экскурсией конный клуб "Аллегро". Команда, которой присудят третье место, сможет побывать в развлекательном центре "Ниндзя Парк".

Сбор участников — у Александровского сада в 10 часов. Закрытие с подведением итогов хотят начать в 14 часов 30 минут.

Возрастное ограничение: 0+. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.

Инна Пахомова