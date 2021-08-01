В Тюмени открывается педагогический форум "Призвание - 2021"

| Фото: ТОГИРРО ВКонтакте | Фото: ТОГИРРО ВКонтакте

Тюменский региональный педагогический форум "Призвание - 2021" стартует 18 августа. Августовские встречи педагогов начнутся с профессиональной пятидневки, сообщает ТОГИРРО.

В программе - открытые практикумы, кейсы, тренинги "Познай себя", тренд-сессии по формированию среды развития и ключевых навыков дошкольников и миссии школьного методиста, а также TED-конференция "Размышления об индивидуализации".

24 августа пройдет дискуссия "Современный профсоюз: взгляд на перспективу" и тренинг-практикум "Наши дети. Конструктивный диалог".

Итоговое пленарное заседание состоится 25 августа в ДК "Нефтяник". Участники обсудят задача на новый учебный год, пройдет торжественное вручение наград педагогическим работникам Тюменской области и концерт. В тот же день будут работать проектные лаборатории, где участники форума смогут обменяться лучшими практиками.

С 27 по 31 августа педагогические конференции пройдут во всех муниципалитетах региона.