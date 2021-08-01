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Тюменские студенты представят регион в двух компетенциях туриндустрии на WorldSkills

Общество, 17:39 18 августа 2021

Департамент труда и занятости населения | Фото: Департамент труда и занятости населения

Студенты-первокурсники Тюменского колледжа производственных и социальных технологий представят регион в двух компетенциях туриндустрии в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Уфе в августе 2021 года, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В компетенцию "Турагентская деятельность" от Тюменской области путевку получили Арам Мовсисян и Мария Орлова, "Туроператорская деятельность" - Анастасия Лекомцева и Ольга Нохрина.

Они заняли призовые места на региональном чемпионате, а позже успешно прошли отборочные соревнования в Астрахани.

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