Тюменские студенты представят регион в двух компетенциях туриндустрии на WorldSkills

| Фото: Департамент труда и занятости населения | Фото: Департамент труда и занятости населения

Студенты-первокурсники Тюменского колледжа производственных и социальных технологий представят регион в двух компетенциях туриндустрии в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Уфе в августе 2021 года, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В компетенцию "Турагентская деятельность" от Тюменской области путевку получили Арам Мовсисян и Мария Орлова, "Туроператорская деятельность" - Анастасия Лекомцева и Ольга Нохрина.

Они заняли призовые места на региональном чемпионате, а позже успешно прошли отборочные соревнования в Астрахани.