Реновацию коллектора на ул. Луначарского в Тюмени завершат до конца августа

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Санация коллектора на ул. Луначарского завершится к 1 сентября. Об этом сообщает Росводоканал Тюмень. "Вторую жизнь" обретут более 800 метров изношенных сетей.

После реновации срок службы коллектора продлится, как минимум, на 50 лет. Часть трубы реконструировали методом горизонтально направленного бурения. Рядом со старым коллектором проложили новый. Потом аварийный участок сети будет выведен из эксплуатации.

"Работы осложнены изгибами трубы и тем, что сети проложены в районе плотной застройки. Было решено использовать сразу четыре метода санации. Работы предстоит еще много, но мы постараемся до 30 августа все закончить", - рассказал главный инженер Росводоканал Тюмень Виталий Гурский.

Еще один участок восстановят с применением метода спиральной навивки – внутри старого трубопровода из плотной полимерной ленты создадут новую трубу, а межтрубное пространство зацементируют.

Работы проводятся по ночам, чтобы не создавать неудобств горожанам. Следующий участок восстановлен методом "труба в трубе", а оставшиеся 70 метров коммуникаций заменят традиционным открытым способом.