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Совет ветеранов Тюменского района - участник благотворительных проектов

Общество, 18:32 22 августа 2021

Фото: visitturkeyforhealthcare.com

Патронаж над 219 земляками пожилого возраста взяли члены ветеранской организации Тюменского района. За каждым нуждающимся в заботе закреплен отдельный помощник из Совета ветеранов. Он приобретает продуктовые наборы, лекарства, при необходимости измеряет давление, готовит еду и сопровождает в поликлинику, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

При активном участии членов Совета к новому учебному году приобретены и собраны наборы к школе для ребят из неполных, малообеспеченных и многодетных семей. Такую помощь в общей сложности уже получили более двухсот семей района.

Участники клубов активного долголетия, "серебряные" волонтеры района продолжают благотворительную акцию добрых дел "От щедрого сердца – горячий пирог". Свежей выпечкой они угощают одиноких земляков, людей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из многодетных семей.

Несмотря на ограничительные меры и невозможность встреч, представители старшего поколения не отступают от традиции проведения полюбившихся ежегодных конкурсов, таких как "Цветы Тюменского района" и "Ветеранское подворье". Уже второй год эти мероприятия проходят дистанционно.

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