На выставке в Тобольске впервые представят предметы культа обских угров

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставочный проект "Место силы. Река Вах" откроется в тобольском Губернском музее (площадь С.Ремезова,10) 25 августа, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Экспозиция расскажет об этнографических исследованиях быта, культуры и верований обских угров, организованных в 1912 году по заданию Тобольского Губернского музея местным краеведом, энтузиастом Григорием Дмитриевым-Садовниковым.

На выставке гости познакомятся с фотографическими материалами научных экспедиций, а также впервые смогут увидеть ранее не экспонировавшиеся предметы культа обских угров, собранные на реке Вах.

Выставка продлится до 22 ноября 2021 года.