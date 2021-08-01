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Тюменских школьников приглашают на Национальную технологическую олимпиаду

Общество, 16:03 22 августа 2021

myrosmol.ru | Фото: myrosmol.ru

Открылась регистрация на участие в Национальной технологической олимпиаде. К участию приглашают школьников 8-11 классов, сообщает Росмолодежь.

Участникам предлагают выбрать не более трех направлений. Соревнования организованы по 31 инженерному профилю, по которым молодые специалисты будут решать задачи по обучению искусственного интеллекта и геномному редактированию.

Школьники создадут человеко-машинные интерфейсы, автоматизируют бизнес-процессы, освоят инструменты виртуальной и дополненной реальности.

Первый отборочный этап олимпиады начнется 27 сентября. Участники проверят свои знания школьных предметов. На втором этапе ребята будут решать комплексные задачи в командах по определенному профилю. Итоговый этап запланирован на весну.

По итогам олимпиады победители смогут поступить в ведущие вузы России, пройти стажировки и найти работу в технологических компаниях страны

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