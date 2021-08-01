Иностранные студенты смогут вернуться на учебу в Тюмень

| Фото: minobrnauki.gov.ru | Фото: minobrnauki.gov.ru

Иностранные студенты, поступившие в российские вузы, смогут приехать на очное обучение. Как сообщается на сайте Министерства образования РФ, правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, — уже разработан и будет утвержден в ближайшее время.

После его утверждения иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.

"Совместно с Министерством иностранных дел мы обратились в оперативный штаб, чтобы в этом году разрешили въезд для обучения студентам из всех иностранных государств, - пояснил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. - Если в прошлом году это была только часть стран, с которыми у России есть авиасообщение, то в этом году мы попросили пустить студентов из всех стран, из которых они поступили, а это широкий перечень. Принципиальное согласие оперативного штаба получено".

Министр обратил внимание на то, что все студенты, которые приедут в Россию, смогут здесь сделать прививки от коронавируса. Процедура, как и в случае с российскими учащимися, будет добровольной.

Сейчас в России, по некоторым данным, обучается более 300 тыс. молодых людей из-за рубежа. Их них почти 4 тыс. — в тюменских вузах.

По данным управления стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета (ТюмГУ), в вуз в этом году поступили более 500 иностранных граждан из 14 государств ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, Ливию, Колумбию и Египет.

Все студенты университета вне зависимости от того, были они привиты или нет, начнут новый учебный год в аудиториях в традиционном формате. Занятия будут проходить очно без какого-либо ограничения доступа в корпуса. Для посещения студентами будут открыты коворкинги, кафе, спортивные и тренажерные залы, научные лаборатории и читальные залы.

В настоящее время на площадке медсанчасти вуза организована вакцинация всех желающих. Эта работа будет продолжена и в сентябре. Иностранные граждане прививаются в медсанчасти при наличии СНИЛС.