В Тюменской области в 2021 году откроются 8 новых школ и 10 детских садов

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В Тюменской области заработают 8 новых школ и 10 детских садов в 2021 году, сообщил на заседании регионального правительства заместитель губернатора, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

"По итогам 2021 года в регионе введут в эксплуатацию восемь школ более чем на 4 тысячи мест, в том числе 5 сельских школ, а также 10 детских садов на 2 тысячи 700 мест, треть из которых - ясельные", - сказал он.

На строительство и реконструкцию объектов образования в текущем году в Тюменской области выделили 4 млрд 945 млн рублей, в том числе 4 млрд 805 млн рублей - из областного бюджета.

19 школ в десяти муниципалитетах региона оснащены компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

Еще 136 школ в шести городах и районах оборудованы внутренней ИТ-инфраструктурой для безопасного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".

Евгений Бабенко