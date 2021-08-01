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В Тюмени отложили заседание по делу рецидивиста-организатора ОПГ

Происшествия, 17:25 24 августа 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Заседание по делу тренера по каратэ, обвиняемого в создании ОПГ, отложено из-за его плохого самочувствия, сообщает Тюменский областной суд.

Группа похитила автомобили на общую стоимость около 15 млн рублей.

"Адвокат подсудимого попросил перенести слушания по делу из-за плохого самочувствия​ своего подзащитного. ​Очередное заседание состоится 31 августа 2021 года", – рассказали в суде.

Напомним, мужчина был ранее судим за аналогичное преступление.​ Он отсидел пять лет из семи, назначенных ему судом. Его освободили досрочно по состоянию здоровья. Через год после выхода, в 2015 году, по версии следствия, он снова создал организованную группу для угона дорогих иномарок. В ее состав в разное время входили четыре человека, в том числе один из прежних участников.

"Схема преступлений та же, что и по первому делу. Угонщики с помощью спецустройства отключали сигнализации, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных машинах", – рассказали в суде.

В Тюмени украли 17 автомобилей. В январе 2018 года ОПГ разоблачили. В октябре лидер скрылся. Его задержали через два года в Екатеринбурге.

В 2019 году троих сообщников осудили и приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 5,5 лет.

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# заседание , Тюменский областной суд

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