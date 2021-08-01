Туроператор "TUI Россия" подготовил уникальные предложения для россиян, желающих посетить Тюменскую область

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Туры в Тюменскую область "под ключ" стоимостью от 10 тысяч рублей представит компания "TUI Россия" в сентябре. Турист сможет приобрести путевку, в которую включены перелет, проживание, экскурсии и другие услуги. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказал генеральный директор компании "TUI Россия" Тарас Демура

"Тюменская область – это новая жемчужина в нашем ассортименте. Мы предложим готовые туры на любой бюджет. Пакетный тур в Тюмень начинается от 10 тысяч рублей. Это вполне доступная цена. При этом мы делаем фокус на историческую составляющую. Рядом с Тюменью находится Тобольск, а это освоение Сибири, история царской семьи", - рассказал он.

Тюмень ассоциируется у многих россиян с нефтью, поэтому познакомить туристов с богатой историей региона, уникальными термальными источниками - важно, считает Демура.

Отметим, туры в Тюмень станут частью программы Ростуризма по субсидированию чартеров, которая позволяет на 50% снизить стоимость перелета до места назначения. Это, в свою очередь, влияет на общую стоимость тура.

"Субсидия – это некий уникальный опыт, который помогает развивать туризм внутри страны. Хочу также добавить, что чартерные рейсы и новый продукт получают те регионы, где сам губернатор и представители ведомств по туризму занимают активную позицию. Мы не выбираем регионы по какому-то плану, мы смотрим на готовность региона принять туристов, вовлеченность, поддержку и командную работу", - добавил Тарас Демура.

Тюменская область заинтересована в привлечении туристов и запуске чартерной программы, заявил губернатор Александр Моор.

"Мы крайне заинтересованы в развитии этой чартерной программы. Уверен, что туристы откроют для себя Тюмень и Сибирь. Мы готовы участвовать во всех новациях и пилотных проектах Ростуризма. Нужно использовать все возможности для развития внутреннего туризма", - подчеркнул он.

Любовь Голышева