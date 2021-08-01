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Тюменских предпринимателей бесплатно проконсультируют о защите интеллектуальной собственности

Экономика, 08:13 30 августа 2021

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Консультации по вопросам защиты интеллектуальной собственности запускает центр "Мой бизнес". Услуга бесплатна для предпринимателей Тюменской области, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Бизнесмены могут получить подробную консультацию по защите своего наименования, логотипа, названия торговой марки или упаковки. Уточнить процедуру защиты, узнать охраноспособность своего бренда, риски работы с чужой или незащищенной интеллектуальной собственностью, методы работы и развития бизнеса при помощи интеллектуальной собственности и другую интересующую информацию.

Услуга оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Для получения услуги нужно заполнить предварительную заявку по ссылке.

Подробности по телефону 8-932-482-75-67.

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# инвестиционное агентство

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