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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Магазин "Магнит" в торговом центре "Тюменский" проверили по жалобе покупателя

Общество, 12:53 27 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Магазин "Магнит" в ТЦ "Тюменский" проверили сотрудники управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и полиции по жалобе покупателя. Нарушений антиковидных мер не выявлено, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Проверяющим предоставили все необходимые документы и журналы. В магазине имеется достаточный запас масок и антисептиков, дезинфицирующие средства имеют вирулицидное действие, ежедневно проводится входной фильтр.

Напомним, что межведомственные рейды проводятся ежедневно. Так на минувшей неделе проверено 22 объекта. В девяти из них выявлены нарушения, составлено 15 протоколов, в том числе, два - об административном приостановлении деятельности. Материалы направлены в суды.

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# коронавирус , проверка , Роспотребнадзор

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