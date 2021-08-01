Магазин "Магнит" в торговом центре "Тюменский" проверили по жалобе покупателя

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Магазин "Магнит" в ТЦ "Тюменский" проверили сотрудники управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и полиции по жалобе покупателя. Нарушений антиковидных мер не выявлено, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Проверяющим предоставили все необходимые документы и журналы. В магазине имеется достаточный запас масок и антисептиков, дезинфицирующие средства имеют вирулицидное действие, ежедневно проводится входной фильтр.

Напомним, что межведомственные рейды проводятся ежедневно. Так на минувшей неделе проверено 22 объекта. В девяти из них выявлены нарушения, составлено 15 протоколов, в том числе, два - об административном приостановлении деятельности. Материалы направлены в суды.