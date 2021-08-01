Президент запретил банкам забирать социальные выплаты россиян

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закон о защите социальных выплат и пособий от списания банками за долги граждан, включая исполнительное производство, поручил принять новому составу Государственной думы президент России Владимир Путин.

"Указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями. Однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы", - отметил глава государства, выступая на съезде "Единой России".

Социальные выплаты, списанные ранее, банки должны вернуть гражданам.

"Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть, это их законные деньги. С учетом чистой прибыли банков они сделают это легко. Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требования указов президента. Итак, предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству", — поручил президент.

Напомним, ранее "Единая Россия" законодательно защитила минимальный доход граждан от списания за долги, ввела штраф до 500 тыс. рублей за незаконные действия и применение угроз со стороны коллекторов при "выбивании долгов".