В Тюмени инвалид-колясочник отсудил компенсацию у автомобилиста
200 тыс. рублей компенсации морального вреда взыскали в пользу инвалида-колясочника, которого сбила машина в пос. Боровский в июне 2020 года, сообщает прокуратура Тюменской области.
Ранее инвалид 1 группы обратился в прокуратуру Тюменского района. Поводом послужило произошедшее 6 июня 2020 года ДТП. В тот вечер мужчина в инвалидной коляске пересекал проезжую часть на ул. Мира. В этот момент его сбил тюменец на автомобиле ВАЗ-21124.
Мужчина получил различные травмы.
"По результатам проверки прокурор Тюменского района направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья, в Центральный районный суд Тюмени", — рассказали в надзорном органе.
Решение суда в законную силу не вступило.