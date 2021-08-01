В Тюмени инвалид-колясочник отсудил компенсацию у автомобилиста

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

200 тыс. рублей компенсации морального вреда взыскали в пользу инвалида-колясочника, которого сбила машина в пос. Боровский в июне 2020 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ранее инвалид 1 группы обратился в прокуратуру Тюменского района. Поводом послужило произошедшее 6 июня 2020 года ДТП. В тот вечер мужчина в инвалидной коляске пересекал проезжую часть на ул. Мира. В этот момент его сбил тюменец на автомобиле ВАЗ-21124.

Мужчина получил различные травмы.

"По результатам проверки прокурор Тюменского района направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья, в Центральный районный суд Тюмени", — рассказали в надзорном органе.

Решение суда в законную силу не вступило.