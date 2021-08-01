  • 31 августа 202131.08.2021вторник
  • USD73,5744
    EUR86,8104
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы привезли медали с чемпионата мира среди глухих

Спорт, 16:01 31 августа 2021

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Золотую, серебряную и две бронзовые медали привезли тюменцы с чемпионата мира по легкой атлетике среди глухих, сообщает областной департамент по спорту.

Соревнования проходили польском городе Люблин и собрали более 300 участников из 13 стран.

Тюменскую область представили Даниил Баганов и Константин Гребенщиков, подопечные тренера центра спортивной подготовки Олега Скаморовского.

Тюменцы продемонстрировали отличные результаты. В эстафете Константин Гребенщиков одержал победу, оставив на втором и третьем местах сборные Украины и Польши. Также он завоевал бронзу в беге на 400 м с барьерами. Даниил Баганов - второй в беге на 800 м и третий в беге на 1 тыс. 500 м.

"Чемпионат мира стал генеральной репетицией перед Сурдлимпийскими играми, которые должны состояться в мае 2022 года в Бразилии. Спортсмены выполнили все поставленные задачи", — поделился тренер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# легкая атлетика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 31.08.2021Тюменские дзюдоисты завоевали 10 медалей на татами Санкт-Петербурга
16:01 31.08.2021Тюменцы привезли медали с чемпионата мира среди глухих
12:48 31.08.2021ХК "Рубин" укрепляет свою защитную линию
09:13 31.08.2021Тюменские дзюдоисты поспорят за награды городского чемпионата