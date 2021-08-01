Из городов Югры будут будет летать 53 маршрута Utair

| Фото: Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

15 маршрутов внутри округа и 38 — из ХМАО в другие регионы России запланированы в осенне-зимнем расписании Utair, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Наращивание маршрутной сети продолжается в рамках реализации транспортной политики правительства Югры.

Так, в Сургут и обратно самолеты авиакомпании полетят из Белгорода, Белоярского, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Краснодара, Махачкалы, Минеральных Вод, Москвы, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Томска, Тюмени, Уфы, Ханты-Мансийска.

В Ханты-Мансийск — из Белоярского, Березово, Екатеринбурга, Игрима, Краснодара, Когалыма, Москвы, Нягани, Нижневартовска, Омска, Советского, Сургута, Тюмени, Урая, Уфы. В Нижневартовск — из Краснодара, Омска, Санкт-Петербурга, Самары, Тюмени, Уфы, Ханты-Мансийска.

"Мы постоянно открываем прямые рейсы, чтобы связать небольшие города ХМАО с крупными административными центрами, а те, в свою очередь, — с регионами. Наша цель — обеспечить максимальную транспортную доступность округа, чтобы его жители могли быстро и экономично летать по всей России", — пояснил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.