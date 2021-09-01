В Тюмени для художников, музыкантов и писателей откроют школу арт-журналистики

из личного архива Елены Клейман из личного архива Елены Клейман

Школу арт-журналистики для художников, музыкантов, театральных и кино-деятелей, писателей и поэтов откроют в Тюмени с 12 сентября. Проект газеты "ВЫ" получил финансовую поддержку второй волны конкурса "ЦЕХ" - 128 тыс. рублей.

Как рассказала главный редактор газеты "ВЫ" и руководитель проекта школы арт-журналистики Елена Клейман, учениками смогут стать 20 человек.

"Цель, которую мы ставим перед собой, готовясь проводить школу арт-журналистки: сформировать активное ядро сообщества молодых журналистов, пишущих об искусстве и творческих проектах региона, которое войдет в состав редакции газеты об искусстве Тюмени "ВЫ"", - говорит Елена.

Учителя дадут слушателям знания основ и особенностей арт-журналистики.

По словам автора проекта, предусмотрены закрытые лекции и практики для участников школы и открытые занятия для всех желающих.

Регистрация в школу арт-журналистики начнется 6 сентября. Она будет действовать с 12 сентября по 6 октября. Итогом станет презентация специального номера газеты "ВЫ".

Анжела Лебедева