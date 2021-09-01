В двух арт-пространствах Тюмени покажут фильмы разных лет

| Фото: из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" | Фото: из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень"

Показы фильмов, мультфильмов, спектаклей пройдут в арт-пространстве на набережной Туры и площади 400-летия Тюмени с 1 по 5 сентября, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

1 сентября в 15 часов на набережной, неподалеку от "Конторы пароходства", начнется показ спектакля "Школа ерундистики", в 17 часов юным зрителям покажут мультфильм "Добрыня Никитич и Змей Горыныч". В 19 часов состоится показ фильма "Любовь и голуби".

В арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени в 15 часов начнется фильм "Доживем до понедельника". В 17 часов зрителей ждут на мультфильм о богатыре. На 19 часов запланирован показ киноленты "Любовь и голуби".

С полным расписанием работы арт-пространства можно ознакомиться по ссылке.