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Тюменский бизнесмен отправил в Сладковскую школу 360 несертифицированных яиц

Общество, 17:41 01 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменского предпринимателя наказали за нарушение в оформлении сопроводительных документов при поставке в школу куриных яиц. Как сообщает региональный Россельхознадзор, яйца были направлены в Сладковскую среднюю школу.

Поставка подозрительной продукции выявлена с помощью федеральной информационной системы "Меркурий". Установлено, что индивидуальный предприниматель Балабас В.Н. оформил ветеринарные сопроводительные документы на 360 штук яиц неизвестного происхождения.

За нарушение ветеринарных правил работы по оформлению сопроводительных документов управление Россельхознадзора привлекло предпринимателя к административной ответственности.

Как отметили в ведомстве, в апреле этот же бизнесмен направил в учреждение Ханты-Мансийска 11 партий крупы с нарушениями маркировки.

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# Россельхознадзор , школа , яйца

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