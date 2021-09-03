Тюменцам предлагают снять антинаркотические ролики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием работ на конкурс видеороликов "Молодежь против наркотиков" стартует в Тюмени 6 сентября. Тюменцам предлагают снять ролики, пропагандирующие здоровый образ жизни и нацеленные на профилактику употребления наркотиков.

Цель роликов — привлечь общественное внимание к проблеме употребления наркотических средств. В конкурсе могут участвовать образовательные учреждения, молодежные объединения, волонтерские отряды и частные лица. Число участников в видеоролике может быть любым, при этом продолжительность видеоролика не должна превышать 1,5 минут.

Работы принимаются на конкурс до 27 сентября, итоги станут известны 4 октября. Конкурс проводится в рамках проекта "Тюменская область — территория здорового образа жизни" центром внешкольной работы "Дзержинец". Видеоролики опубликуют в социальных сетях, победители конкурса получат грамоты и сувениры.

Регистрация на участие в конкурсе по ссылке.