В тобольском кафе пройдут гастрономические спектакли

| Фото: ресторан Марк и Лев во Вконтакте | Фото: ресторан Марк и Лев во Вконтакте

Гастрономический спектакль "Именины в вишневом саду" состоится в Тобольске 5 сентября, сообщает ЗапСибНефтехим.

В основу спектакля легли произведения Чехова: "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Сирена". Авторы спектакля – Свободный молодежный театр и кафе "Калач, карась и шведские булочки". Партнером проекта выступает СИБУР в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Зрителей "Именин в вишневом саду" ждут блюда русской кухни: паштет из налимьей печени, жареный карась в сметане с гречневой кашей, рассольник с грибами и перловой кашей и др.

До конца сентября будут представлены еще два гастрономических спектакля. "Жить как есть" — про шумную и солнечную Италию со специальным меню от шефа и вербатим "Карась — он тоже тоболяк", в основу которого легли реальные истории и байки местных рыбаков.

Постановки реализованы в иммерсивном формате: зрители не просто смотрят художественную постановку, но и пробуют блюда, о которых идет речь в спектакле, а также принимают участие в мастер–классе по столовому этикету. Спектакли "Именины в вишневом саду" и "Карась – он тоже тоболяк" будут идти в течение полугода, "Жить как есть" – в течение первого осеннего месяца.

Возрастное ограничение 12+.