Участник дорожной аварии в Ишимском районе умер в больнице

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Водитель автомобиля Toyota Caldina умер в больнице после аварии на 257-м км трассы Тюмень – Омск вечером 2 сентября.

В Ишимском районе столкнулись Toyota Highlander и Toyota Caldina.

"По предварительным данным Toyota Highlander выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение. 47-летнего водителя машины Toyota Caldina доставили в больницу, в реанимацию. Ночью он скончался от тяжелых травм. Мужчина был жителем поселка Чаны Новосибирской области", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

37-летний тюменец, находившийся за рулем машины Toyota Highlander, получил травмы. В 2021 году оба водителя не привлекались к ответственности за нарушения ПДД.

Инна Пахомова