Семье Цацуро из Тюменского района вручили медаль на 55-летие супружеской жизни

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Памятную медаль и благодарственное письмо губернатора Тюменской области вручили супругам Виктору Павловичу и Зое Прокопьевне Цацуро к юбилею семейной жизни. Они зарегистрировали свой брак ровно 55 лет назад — 3 сентября 1966 года.

Последние восемь лет семья Цацуро живет в пос. Московском Тюменского района. С юбилеем пару поздравили заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов и председатель думы Тюменского района Валентин Клименко. В зал для чествования супруги вошли под марш Мендельсона.

"Эти 55 лет так быстро пролетели. Главное в семье, конечно, любовь, — говорит Зоя Прокопьевна. — Мы полюбили, и с каждым годом любовь только крепчала. И нельзя сказать, что любовь эта была с первого взгляда. В моей жизни произошло ощущение трех этапов любви, она всё переходила в более душевную фазу. И сейчас мы уже очень родные люди, мы теперь как неразлучники. Везде вместе и не надоедаем друг другу. Наоборот, сразу некомфортно друг без друга становится".

Виктор и Зоя встретились в с. Вагай Тюменской области. Сюда Зою, окончившую сельскохозяйственный техникум в Омской области, по распределению направили работать бухгалтером на молочном заводе. Девушка снимала комнату в доме у пожилой женщины, там не было электричества. Проводить электроэнергию в дом пришел Виктор, уроженец пос. Новозаимский Тюменской области и выпускник тобольского речного училища, он в Вагае работал электриком. Так и состоялось знакомство будущих супругов.

Следующая их встреча случилась на танцплощадке в компании общих друзей. Как выяснилось, близкая подруга Зои училась с Виктором в одной вечерней школе. Спустя четыре месяца Виктор и Зоя поженились. В браке родились двое сыновей.

С 1975 по 2001 г. семья жила в Надыме, Зоя Прокопьевна работала в "Газпроме", сначала бухгалтером, затем — главным бухгалтером. Виктор Павлович прошел курсы механика холодильных установок, тоже работал в "Газпроме". С 2001 года по 2013 год Цацуро жили в пос. Первоуральский Свердловской области, потом перебрались в Московский Тюменского района.

Один из сыновей Цацуро живет в Надыме, работает инженером в "Газпроме". У Виктора Павловича и Зои Прокопьевны двое внуков, старшему — 28 лет, он работает в Санкт-Петербурге инженером, внучке 20 лет, она учится на экономическом факультете одного из вузов Санкт-Петербурга.

"Знаете, любовь в молодости это одно, там то работа, до дети, заботы. Жизнь идет, всё в напряжении. А теперь уже живем ради друг друга. И любовь всё крепче", - говорит Виктор Цацуро.

Влада Нерадовская