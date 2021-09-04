Виртуальный гид "Мартин" проведет по улочкам Ишима

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Мультицентр "Моя территория" в Ишиме запустит виртуальный гид "Мартин, проводи" в Telegram. Он расскажет жителям и гостям о городе, покажет укромные уголки. За 40 минут можно посетить 14 локаций, узнать детали обыденной жизни ишимцев из XIX-XX веков и послушать "байки".

"Мартин — это проводник между историей города, его жителями и теми, кто хочет больше узнать об Ишиме. Он будет полезен как туристам, так и горожанам, которые желают глубже познакомиться с историей своей малой родины, — рассказала менеджер проекта "Линии города", Татьяна Зубрилина.

Ссылка на бот появится в социальных сетях мультицентра "Моя территория" в Ишиме 10 сентября. "Мартин, проводи" — это Telegram-бот, позволяющий самостоятельно пройти интерактивную экскурсию по Ишиму. Сейчас готовится к запуску маршрут "Байки около МТ". Он покажет истории, жизни и судьбы людей, живших около мультицентра "Моя территория" в Ишиме, пишет "Мегатюмень".