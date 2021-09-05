Тюменские сельхозтоваропроизводители увеличили ассортимент продукции

| Фото: prodogroup.ru | Фото: prodogroup.ru

Увеличение ассортимента продукции помогает сельхозпредприятиям Тюменского района занимать большую долю на тюменском рынке и выдерживать конкуренцию в других регионах, уверен заместитель начальника управления администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

"Для некоторых это вообще условие выживания на продуктовом рынке. Например, наши частные сыроварни и кондитерские цеха постоянно радуют новинками", уточнил он.

У крупных сельхозпроизводителей иная специфика, как сообщает управление АПК администрации Тюменского района, они работают с большими объемами и территориями распространения.

"Одно из самых перспективных направлений сейчас - это детская линейка, - говорит главный технолог дирекции по переработке птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Татьяна Ситникова. - Кроме того, мы сейчас видим и смещение спроса: от кулинарного разнообразия линейки "Кухни мира" к нишевым продуктам быстрого приготовления".