Начался прием заявок на творческий конкурс "Особое перо"

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Начался прием заявок на конкурс "Особое перо". Это проект Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, который ранее стал участником первого конкурса грантов губернатора региона.

Областной литературно-образовательный форум будет проходить в два этапа. Как сообщили в тюменской организации ВОИ, первый запланирован на декабрь 2021 года. Для участников организуют образовательную программу, включающую в себя мастер-классы, мотивационную тренд-сессию, литературный коучинг.

Кроме того, состоится конкурс авторского литературного творчества в номинациях: "Проза", "Поэзия", "Авторская песня", "Авторское чтение".

А следующим летом победители и призеры примут участие в литературном турне по Тюмени "Читающий автобус", узнают о писателях и поэтах-земляках, остановятся у культурно-исторических мест. По итогам форума и конкурса будет выпущен сборник произведений участников, войти в который смогут 70 претендентов.

Заявки на участие в Форуме "Особое перо" принимаются до 1 ноября в ТООО ВОИ на e-mail, с пометкой "Областной форум", пишет "Мегатюмень".