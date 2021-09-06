Без глютена и лактозы: в Тюмени открыли первое кафе осознанного потребления

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Для людей, страдающих целиакией (непереносимость глютена), и тех, кто не может употреблять пищу с лактозой, белым сахаром, в Тюмени открыли первое в регионе кафе осознанного потребления "Твоя культура". Вторую неделю команда учреждения работает в техническом режиме.

"Продукты, с которыми мы работаем, имеют сертификаты с перечеркнутым колосом, это подтверждает, что они приготовлены на предприятиях, исключающих глютен. С сентября у нас начнется аудит продукции. Его проведет питерская организация, которая специализируется на этом", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор кафе, кондитер Виктория Южанина.

Свой бизнес в области осознанного потребления супруги Южанины начали три года назад. Сначала готовили десерты без глютена и лактозы на доставку. Через год открыли кофейню в мкр Преображенском. Теперь на ул. Осипенко, 21а они арендуют помещение, в котором готовят разнообразные блюда: десерты, пиццу, салаты-поке, горячие блюда, супы, венские вафли, пломбирное мороженое. Кстати, сырье для десертов они закупают в Москве и за границей.

"Наша кухня для людей, которые ограничивают себя в еде по медицинским показателям. И к нам приходят люди разного возраста, в том числе и дети, которые не могут себе позволить есть классические десерты и мороженое. Название кафе "Твоя культура" – это не только про еду, про концепцию. Мы преследуем цель – рассказать людям о том, что можно вкусно питаться и без глютена, лактозы и на растительной основе, но и то, что мы несем в мир не только еду. Мы занимаемся сортировкой мусора. Мы за то, чтобы минимизировать отходы, упаковку", - отмечает Виктория.

Свой бизнес Южанины организовали на собственные средства и привлекли кредит банка. Их не смущало то, что открытие кофейни, затем кафе происходило в пандемию. Кроме того, они дали работу четырем тюменцам.

"Когда, если не сейчас, и кто, если не мы, - наш девиз. Я верю в этот проект, ведь это большой прорыв для Тюмени, потому что, видя людей, которые ограничивают себя в питании, а я сама веган более 12 лет, я понимаю, что ты не можешь прийти в заведение и заказать то, что тебе можно есть. Я рада, что помогаю таким, как я", - говорит предприниматель.

Анжела Лебедева