В Тюменской области проверили использование контрольно-кассовой техники на 19 рынках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвентаризацию 19 рынков, ярмарок и других торговых пространств, в которых работают более 750 арендаторов, провели в Тюменской области с начала реализации отраслевого проекта ФНС России по исключению недобросовестного поведения на рынках. Налоговые органы проводят постоянный онлайн-мониторинг выручки, фиксируемой с применением ранее установленной и зарегистрированной контрольно-кассовой техники (ККТ), сообщает региональное Управление федеральной налоговой службы.

36 налогоплательщиков привлечены к административной ответственности за нарушение закона о применении контрольно-кассовой техники. Вынесены представления об устранении выявленных нарушений, формируются чеки коррекции.

Сейчас основной целью работы специалистов является обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках. Налоговые органы будут привлекать нарушителей к административной ответственности до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.