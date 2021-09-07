Школьники сошьют мягких сов в подарок пожилым тюменцам

Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте

Изготовить мягкие игрушки в виде сов предлагают школьникам Тюменской области к Международному дню пожилых людей. Собранные изделия волонтеры раздадут одиноким тюменцам преклонного возраста.

"Несмотря на простоту своих очертаний, сова служит символом мудрости, духовности и сосредоточенности — главных черт, присущих старшему поколению. Мы предлагаем сделать этот памятный аксессуар в виде ключницы — удобного футляра для хранения и переноски ключей, — комментируют организаторы акции — благотворительный фонд "Старшее поколение". — Бабушки и дедушки получат не просто поделку, а нечто очень важное, вместившее в себя добро, сердечность и участие".

Присоединиться к акции "Мы вас любим!" можно по 30 сентября, готовые изделия принимаются по адресу: город Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, кабинет 4, часы приема: с понедельника по пятницу с 8 часов до 16 часов 30 минут. Уточнить подробности можно по телефону (3452) 51-77-05.

Пошаговую инструкцию по изготовлению ключницы можно скачать на сайте.