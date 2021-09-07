Житель Гошымановского округа похитил 300 кг комбикорма

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже 299 кг комбикорма, задержали полицейские Голышмановского округа, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На автодороге д. Свинино — д. Мокрушина полицейские остановили мотоблок, в котором находились восемь мешков с комбикормом. У водителя, 29-летнего жителя с. Малышенка, документов на перевоз корма не оказалось.

Комбикорм подозреваемый похитил из помещения склада сельскохозяйственного предприятия, где работал скотником. Похищенное подозреваемый планировал использовать для личных целей. Ущерб составил более 3 тыс. рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.