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МТЦ "Космос" проведет бесплатный онлайн-интенсив "12 часов с драматургом"

Общество, 09:37 10 сентября 2021

МТЦ "Космос"

Онлайн-интенсив "12 часов с драматургом" бесплатно проведет Театральный центр "Космос" с 15 по 19 сентября. Вести занятия будет драматург Маша Конторович, работы которой вошли в основную программу фестиваля "Любимовка", эксперт лаборатории "Здесь Я", сообщают организаторы.

За пять дней участники узнают основные техники драматургии и под руководством эксперта научатся писать пьесы с нуля.

"В прошлом году во время самоизоляции мы уже проводили онлайн-интенсив с Машей Конторович. Тогда было очень много желающих, но не все смогли принять участие, поэтому в этом году мы решили его повторить. Интенсив полностью проходит в формате онлайн, поэтому в нём могут принять участие жители любых регионов", – говорит руководитель Театрального центра "Космоса" Александрина Шаклеева.

Итогом интенсива онлайн-читка пьес участников, которая пройдет 20 сентября в группе "Космоса" во ВКонтакте.

Чтобы стать участником, достаточно зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

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