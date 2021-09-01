МТЦ "Космос" проведет бесплатный онлайн-интенсив "12 часов с драматургом"

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Онлайн-интенсив "12 часов с драматургом" бесплатно проведет Театральный центр "Космос" с 15 по 19 сентября. Вести занятия будет драматург Маша Конторович, работы которой вошли в основную программу фестиваля "Любимовка", эксперт лаборатории "Здесь Я", сообщают организаторы.

За пять дней участники узнают основные техники драматургии и под руководством эксперта научатся писать пьесы с нуля.

"В прошлом году во время самоизоляции мы уже проводили онлайн-интенсив с Машей Конторович. Тогда было очень много желающих, но не все смогли принять участие, поэтому в этом году мы решили его повторить. Интенсив полностью проходит в формате онлайн, поэтому в нём могут принять участие жители любых регионов", – говорит руководитель Театрального центра "Космоса" Александрина Шаклеева.

Итогом интенсива онлайн-читка пьес участников, которая пройдет 20 сентября в группе "Космоса" во ВКонтакте.

Чтобы стать участником, достаточно зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.