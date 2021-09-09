Студенты Тюменской области пройдут обучение на бизнес-факультативах

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Долгосрочный факультатив для студентов высших и средних учебных заведений "Мой бизнес" стартовал в Тюменской области, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Каждый месяц в течение учебного года в формате факультативных занятий, деловых игр, выездных экскурсий на предприятия успешные предприниматели области будут делиться с молодыми людьми особенностями ведения бизнеса и возможностями развития себя и своей территории через предпринимательскую деятельность.

Первое факультативное занятие состоялось в Государственном университете Северного Зауралья в Тюмени. Студенты приняли участие в деловой игре от тюменского тимбилдинг-агентства "Специя", в которой получили навыки стратегического мышления и первый игровой предпринимательский опыт. Советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева и президент группы компаний "Автоград" Алексей Салмин рассказали о своем предпринимательском пути и ответили на интересующие вопросы участников.

В ближайшее время планируется старт факультативных занятий в Ялуторовске, Заводоуковске, Голышманово, Ишиме и Тобольске.