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Новый МФЦ в Ишиме принял первых посетителей

Общество, 14:27 09 сентября 2021

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Новый многофункциональный центр введен в эксплуатацию в Ишиме. Здание площадью более 1,7 тыс. кв. метров соответствует всем необходимым требованиям, сообщает администрация Ишима.

Новый центр "Мои документы" посетили Александр Моор, депутат Госдумы Николай Брыкин, глава муниципалитета Федор Шишкин и заместитель председателя областной думы Виктор Рейн.

Директор МФЦ Тюменской области Александр Нагибин провел экскурсию и рассказал гостям об основных преимуществах нового центра. Так, на первом этаже здания организовано обслуживание физических лиц, на втором – юридических. В здании есть необходимые помещения, в том числе два зала для обслуживания посетителей, где размещены 40 кабинок для приема и выдачи документов. Обустроены комната матери и ребенка, курьерская и актовый зал. Для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены все удобства.

Гости отметили, что для посетителей центра созданы комфортные условия для получения государственных и муниципальных услуг. На прилегающей территории построена удобная парковка.

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Напомним, строительство объекта началось весной 2020 года за счет средств областного бюджета. Работу по возведению и благоустройству вели сотрудники подрядной организации "Стройимпульс". Объект включен в государственную программу Тюменской области "Развитие имущественного комплекса". Ранее Минстрой России признал его экономически эффективным и включил в реестр для повторного применения.

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# Александр Моор , Александр Нагибин , Виктор Рейн , Ишим , МФЦ , Николай Брыкин

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