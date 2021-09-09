Новый МФЦ в Ишиме принял первых посетителей

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Новый многофункциональный центр введен в эксплуатацию в Ишиме. Здание площадью более 1,7 тыс. кв. метров соответствует всем необходимым требованиям, сообщает администрация Ишима.

Новый центр "Мои документы" посетили Александр Моор, депутат Госдумы Николай Брыкин, глава муниципалитета Федор Шишкин и заместитель председателя областной думы Виктор Рейн.

Директор МФЦ Тюменской области Александр Нагибин провел экскурсию и рассказал гостям об основных преимуществах нового центра. Так, на первом этаже здания организовано обслуживание физических лиц, на втором – юридических. В здании есть необходимые помещения, в том числе два зала для обслуживания посетителей, где размещены 40 кабинок для приема и выдачи документов. Обустроены комната матери и ребенка, курьерская и актовый зал. Для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены все удобства.

Гости отметили, что для посетителей центра созданы комфортные условия для получения государственных и муниципальных услуг. На прилегающей территории построена удобная парковка.

Напомним, строительство объекта началось весной 2020 года за счет средств областного бюджета. Работу по возведению и благоустройству вели сотрудники подрядной организации "Стройимпульс". Объект включен в государственную программу Тюменской области "Развитие имущественного комплекса". Ранее Минстрой России признал его экономически эффективным и включил в реестр для повторного применения.