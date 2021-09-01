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В Тюмени лучшие концертные номера за 30 лет представит студия "Икар"

Общество, 08:15 14 сентября 2021

Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Звезды манежа» | Фото: Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Звезды манежа»

Лучшие концертные номера за 30 лет творческой деятельности представит лауреат региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей оригинального и циркового жанра цирковая студия "Икар" в ДК "Нефтяник" 18 ноября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"В маленьких историях объединятся актерская игра с силой и грацией акробатов, лёгкость гигантских мыльных пузырей с полетом воздушных гимнастов, весёлые фокусы и эквилибр на грани человеческих возможностей, необычайную игру с тарелочками и гигантов на ходулях. Около 100 красочных костюмов, 50 артистов. Все это погрузит зрителя в удивительный мир детства, мир цирка", - рассказали в студии.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Возрастное ограничение 6+.

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# цирковая студия Икар

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