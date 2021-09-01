Оплатить услуги детского сада можно в любом почтовом отделении

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

60 муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждений Тюменской области имеют договор с "Почтой России" об оплате услуг через отделения почтовой связи.

Платеж примут даже если между детским садом и почтой нет договора на обслуживание, подчеркнули в пресс-службе УФПС Тюменской области.

"Клиент может оплатить образовательные услуги и без договора между сторонами. В среднем, ежемесячно в тюменских отделениях связи проходит свыше 1,5 тысяч таких операций. Данная услуга популярна среди тех клиентов, кто предпочитает только наличный расчет", - пояснили в ведомстве.

К слову, внести оплату можно как в почтовом отделении, так и на дому. В отделении связи нужно предъявить оператору платежный документ об оплате посещения детского сада. Сотрудник почты выдаст квитанцию, которая подтверждает внесение средств на счет образовательного учреждения, сообщает Megatyumen.ru.