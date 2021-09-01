В Тобольске открыли спецпроект VI Уральской биеннале современного искусства

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Проект "Невидимые прикосновения" VI Уральской биеннале современного искусства открыли в Тобольске 13 сентября. В рамках программы пройдут мастер-классы, музыкальные сейшены и исследования городского пространства.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала в своем Instagram.

Для реализации проекта биеннале в Тобольске выбрали непривычную локацию - здание ветеринарии, где ранее располагались винные склады.

"Максимально разрушена стена между зрителем и художником, и каждый арт-объект можно, даже нужно, тактильно прочувствовать. Задача в том, чтобы каждый, кто прикоснулся к проекту в этом году, смог переосмыслить городское пространство, взглянуть по-новому на родные места", - говорит Майер.

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Помимо работы спецпроекта биеннале директор регионального департамента культуры оценила и другой новый для города проект - фестиваль детской книги "Детский. Книжный. Тобольский".

"За пять уикендов жителям Тобольска представят пять издательств детской литературы. Красочные книги в легкой форме расскажут детям об искусстве, мире и природе. Без купленных книг не уходит никто", - заверила Елена Майер.

По ее словам, детская ярмарка и биеннале современного искусства оказывают положительное влияние на развитие культурного слоя Тобольска. Данные события охватывают разные возрастные группы.

На площадке фестиваля прошел круглый стол "Как современное искусство и книги развивают креативное предпринимательство и туризм в регионах".

14 сентября открытие VI Уральской индустриальной биеннале пройдет в Тюмени. Тюменский спецпроект получил название "Создать новый слой".

Анжела Лебедева