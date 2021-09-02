О связи цифровой реальности и городского пространства расскажет тюменский спецпроект 6-й Уральской биеннале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десть работ о многослойности действительности создадут молодые московские и тюменские художники в рамках спецпроекта 6-й Уральской индустриальной биеннале в Тюмени. Выставка арт-объектов откроется в Библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ 15 сентября.

Тема Уральской индустриальной биеннале современного искусства в этом году — "Время обнимать и уклоняться от объятий", тюменский спецпроект получил название "Создать новый слой". По словам организаторов, специальный проект был придуман независимо от главной темы биеннале, но имеет с ней множество пересечений.

"Пандемия показала, что границы между реальным и виртуальным разрушились, когда городское пространство казалось пустынным и таким же нереальным, как экран ноутбука. Проект говорит о новом взаимодействии человека с разными пространствами вокруг него — личным, городским, цифровым, пытаясь прикоснуться к реальности, которая то уклоняется от нас, то снова обнимает своей материальностью", — поясняет команда биеннале.

Объекты для выставки создадут художники из Москвы Алина Глазун, Артем Голощапов, Миша Гудвин, Алексей Корси, Анна Ротаенко, Игорь Самолёт и художники из Тюмени Маша Фоот, Георгий Елаев, Александра Мельникова и Константин Росляков. Куратор выставки "Создать новый слой" — Алиса Сычёва из Екатеринбурга.

Кроме выставки в рамках спецпроекта биеннале состоится публичная программа. Она откроется кураторской экскурсией, а также экскурсиями от специально подготовленных для выставки медиаторов-студентов Школы перспективных исследований. Тюменский государственный университет проведет цикл открытых лекций о современном искусстве.

Работа выставки продлится до 3 декабря. Посещение выставки и все публичные мероприятия бесплатные.

Напомним, специальный проект Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая проходит в Екатеринбурге, состоится в Тюмени в третий раз. Предыдущими темами тюменских спецпроектов биеннале становились "Работа никогда не завершается" в 2017 году и "Все не то, чем кажется" в 2019 году.

Влада Нерадовская