В Тюменской области стартовала акция #Любимыйучитель72

| Фото: Минпросвещения России | Фото: Минпросвещения России

В преддверии Дня учителя, который ежегодно отмечается 5 октября, департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области запустил интернет-акцию #Любимыйучитель72.

Акция проходит в социальной сети ВКонтакте. Участвовать могут все, независимо от возраста, как нынешние школьники, так и выпускники прошлых лет. У каждого из нас есть свой любимый учитель, тренер, наставник, которому будет приятно получить такой неожиданный подарок, даже спустя много лет.

Суть акции в том, чтобы записать короткое, не более минуты, видеопоздравление и выложить его на своей странице под конкурсным хэштегом #Любимыйучитель72. Видеопоздравление может быть в виде

любого творческого музыкального или спортивного номера, это может быть стихотворение, танец, открытка или даже торт, сделанный своими руками.

Победителей определят 6 октября в номинациях "Самое креативное видеопоздравление", "Самое музыкальное", "Самое спортивное", "Семейное" и "Самое поэтичное".

Интересные видеопоздравления будут размещаться на информационных ресурсах департамента . Каждый победитель в своей номинации получит пригласительные (бессрочные) билеты в сеть кинотеатров Киномакс в Тюмени на любой сеанс на двоих.