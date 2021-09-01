Тюменские поисковики подвели итоги экспедиции в Карелии

| Фото: Тюменского областного поискового центра | Фото: Тюменского областного поискового центра

18 отрядов из Тюменской области приняли участие в поисковом сезоне 2021 года. Поисковики подняли и подготовили к погребению останки 583 красноармейцев. По 50 смертным медальонам установлены личности 21 солдата. Полевой сезон проходил с апреля по сентябрь на территории Тверской, Новгородской, Волгоградской, Псковской областей и в Республике Карелия.

Об итогах Карельской экспедиции рассказал руководитель Тюменского областного поискового центра Ростислав Ольховский. По его словам, этот проект был реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Поисковые работы шли с 9 августа по 9 сентября в рамках комплексной программы "Карельский фронт: сохраняя память". Для тюменцев экспедиция в Лоухском районе прошла во второй раз, впервые сводный студенческий отряд "Тюменский десант" работал в данном районе летом 2020 года.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В ходе работ совместно с поисковиками организации "Военно-исторический центр СЗФО" из Санкт-Петербурга, Карельского фонда "Эстафета поколений" и поискового отряда "Гвардия" из Новгородской области были подняты и подготовлены к погребению останки 22 бойцов Красной армии", - рассказал Ростислав Ольховский.

Кроме того, по медальону была установлена личность одного военнослужащего, Кутерина Василия Егоровича, рядового 1907 года рождения из Колыванского района Новосибирской области. Уже найдены родственники солдата. Его останки будут погребены на малой Родине в д. Амба Новосибирской области, где в настоящее время проживают его внуки и правнуки.

Отметим, что в районе горы Ганкашваара, где второй год проводилась экспедиция, с 1941 по 1944 годы проходила линия Кестеньгского направления Карельского фронта, велись боевые действия 88-я и 23-я гвардейские стрелковые дивизии. Целью противника на данном направлении являлся выход к Кировской железной дороге в районе станции Лоухи.

Красная армия держала оборону станции Лоухи Кировской железной дороги – основной артерии, которая соединяла незамерзающий порт с частью Советского Союза и по которой осуществлялась значительная часть поставок по ленд-лизу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также по обнаруженным тюменцами в экспедиции артефактам в дальнейшем будет создана отдельная выставочная экспозиция, а видеоматериалы, отснятые на панорамную камеру, лягут в основу виртуальной экскурсии по местам боев в формате 360 градусов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников