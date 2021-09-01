Конкурс варенья и домашних заготовок продлится в Тобольском районе три дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс варенья, выпечки и домашних заготовок пройдет в Тобольском районе в рамках фестиваля "Тюменская осень" 17, 18, и 19 сентября.

По информации администрации муниципалитета, каждому блюду отводится свой день. В первый пройдет дегустация варенья, второй день посвятят домашним заготовкам, а в третий – попробуют выпечку.

Кроме того, в сельских поселениях, где расположены клубы и Дома культуры, пройдет караоке-конкурс "Поющее село". Плей-лист конкурса включает известные произведения современной эстрады и песни прошлых лет. Проявить себя как в сольном, так и групповом исполнении сможет каждый желающий.

18 сентября творческие бригады Тобольского районного Центра культуры с концертными программами посетят с. Кутарбитка и д. Нижние Аремзяны, а 19 сентября отправятся в деревни Епанчина, Татарские Медянки, Башкова, Подрезова и Маслова.

Спортивный праздник 18 и 19 сентября пройдет в центральных усадьбах сельских поселений. Инструкторы по спорту подготовили программу для взрослых и детей.

На фестивале "Тюменская осень" в сёлах района будут работать "Островки здоровья". Гости праздника смогут получить консультацию медицинского работника по вопросам вакцинации, сбалансированного питания, здорового образа жизни, а также измерить артериальное давление и другие показатели здоровья.