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Емкости с билетами первого тура викторины развезут по 180 площадкам Тюмени

Общество, 14:18 15 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Закладка карточек первого тура викторины, которая пройдет в рамках фестиваля "Тюменская осень" 17, 18 и 19 сентября, в емкости состоялась в администрации города 15 сентября.

Их развезут по 180 площадкам. Сумки с билетами опечатали, карточки сдадут под охрану, сообщила финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

"Любая деятельность некоммерческой организации открыта. У нас нет тем, которые мы могли бы скрывать от общественности. Поэтому приглашаем и наблюдательную комиссию из числа НКО, и простых жителей для того, чтобы все понимали, как происходит процесс. Вы сейчас можете убедиться в том, что все прозрачно", – добавила она.

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На процедуре в качестве наблюдателя присутствовал председатель городской общественной организации ветеранов пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов.

"Все здесь происходит честно. Мы надеемся, что наши ветераны, как наиболее активная часть населения, придут и примут участие в викторине. Тем более, у них большой жизненный опыт, знания", – подытожил он.

Инна Пахомова

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# викторина , фестиваль Тюменская осень

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