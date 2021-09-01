Инструкторы проекта "Бабушкин workout" провели разминку в Александровском саду

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Яркую и динамичную зарядку провели инструкторы проекта "Бабушкин workout" Ольга Лукошкова и Татьяна Мирошниченко в Александровском саду 10 сентября в рамках фестиваля "Тюменская осень".

Громкая музыка, русская плясовая и энергично двигающиеся женщины 50+ собрали вокруг себя всех, гуляющих в этот час, некоторые подтанцовывали активисткам на местах.

"Так всегда бывает. Мы можем появиться в любом месте, собрать народ и провести классные занятия: танцевальную разминку, упражнения с бодибаром, суставную гимнастику. Мне 67 лет, но я до сих пор работаю, и мне это очень нравится. Так жить интереснее, чем просто сидеть на лавочке или лежать на диване. Не заморачиваюсь возрастом, а просто живу здесь и сейчас!", – подчеркнула фитнес-инструктор Татьяна Мирошниченко.

Согласна с ней и волонтер Галина Жукова, которая нашла в проекте друзей и обрела новую себя. Женщина переехала в Тюмень из другого города и активно включилась в добровольческое движение, даже представляла серебряных волонтеров на Всероссийском форуме в Уфе в 2018 году.

"Жизнь на пенсии только начинается, это я теперь в свои 60 точно знаю. Волонтерство дает мне общение, заряд бодрости и оптимизма", - отметила она.

После разминки исполняющая обязанности директора Тюменского городского многопрофильного центра Галина Закожурникова пригласила всех на семейный праздник "Выбираем спорт", который пройдет на фестивале "Тюменская осень" 18 и 19 сентября.

По ее словам, тюменцам предложат различные интерактивные площадки, викторины и веселые старты на свежем воздухе. Организаторы ждут участников от шести лет в составе семьи. Обладателям лучших результатов вручат памятные призы. Желающие получат пригласительные билеты на пробные занятия во все учреждения департамента по спорту и молодежной политике.

Инна Кондрашкина