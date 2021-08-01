Квартиры и автомобили подарят победителям викторины "Тюменская осень"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Викторина "Тюменская осень" пройдет в областном центре 17, 18 и 19 сентября. В ней смогут принять участие жители Тюмени старше 18 лет. Знатоков истории родного края ждут подарки и сюрпризы.

Как рассказала на брифинге 31 августа финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова, первый этап викторины пройдет более чем на 180 городских площадках. Начинаться она будет в 8 часов 30 минут и продлится до 19 часов, либо до момента окончания карточек. Попытать удачу смогут все желающие. Для участия нужны только желание и знание истории родного края.

"Благотворительный фонд предусмотрел огромное количество подарков. Победители первого этапа получат сладкий подарок или мелкую бытовую технику, а также поучаствуют во втором этапе, который состоится в прямом эфире на тюменском телевидении", - говорит она.

Всего планируется провести три прямых эфира. Телеведущие по телефону свяжутся с победителями первого этапа и зададут вопросы викторины. Победителям достанутся квартиры в новостройках, автомобили отечественного производства, а также – iPhone, телевизоры и холодильники. Лариса Зубцова подчеркнула, что вопросы второго этапа будут достаточно сложными, поэтому нужны углубленные знания истории тюменского края.

Директор РИО-центра Татьяна Беляева добавила, что тюменцы старше 65 лет, хронические больные и все, кто по объективным причинам не сможет прийти на площадку фестиваля, поучаствуют в викторине онлайн.

"В дни проведения викторины с 8 часов 30 минут до 19 часов можно будет позвонить по телефону 8-800-250-53-32, ответить на вопросы, получить подарок и возможность участия во втором этапе", - пояснила она.

Подробная информация о викторине и условиях участия в ней размещена на сайте Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Любовь Голышева