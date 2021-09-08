Гостей фестиваля "Тюменская осень" угостят чак-чаком и печеньем предприятия "Колос"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарка местных товаропроизводителей станет важным мероприятием фестиваля "Тюменская осень" 17-19 сентября. На 80 площадках горожанам предложат продукцию местных производителей без дополнительных наценок. Чак-чак, хворост, печенье, мармелад, пастилу, а также широкий ассортимент хлебобулочных изделий, представит кондитерский цех ООО "Колос" на большинстве площадок фестиваля.

Как рассказал руководитель предприятия, расположенного в Ембаевском муниципальном образовании Юрий Нечаев, в общей сложности на здесь трудится около 80 человек. Основная работа в цехе начинается в ночную смену. В настоящее время ассортимент "Колоса" насчитывает более 60 наименований.

"Мы знаем, что фестиваль - это праздник, поэтому делаем все для того, чтобы наша продукция понравилась каждому. Чак-чак и хворост - это наш традиционный ембаевский продукт, приглашаем всех посетить фестиваль, попробовать и лично убедиться, насколько это вкусно и полезно", - отметил Юрий Нечаев.

Напомним, традиционный фестиваль "Тюменская осень" состоится 17, 18 и 19 сентября. Жители областного центра поучаствуют в викторине и спортивных состязаниях, увидят выступления лучших коллективов города, посетят продовольственные ярмарки и гастрономический фестиваль, а также "Палатки здоровья".

Николай Ступников